Nasze łowisko – rzeka Biebrza

Rzeki Biebrzy nie trzeba przedstawiać żadnemu miłośnikowi wędkarstwa. Jest to rzeka z licznymi atrakcjami zarówno dla miłośników ptactwa wodnego, turystyki i wędkarstwa. I właśnie na tym ostatnim się skupimy. Charakterystyką tej rzeki jest bardzo mały wpływ człowieka na jej bieg, nie znajdziemy tu żadnych jazów, przepustów melioracyjnych a jedynym małym wyjątkiem jest śluza w miejscowości Dębowo przy ujściu Kanału Augustowskiego. W okolicach rzeki można napotkać dużą ilość starorzeczy. Największa ich ilość znajduje się w okolicy wsi Wroceń i Dawidowizna.

Gatunki ryb które występują w rzece dają duże możliwosci dla wszystkich metod amatorskiego połowu ryb zarówno z brzegu jak i z łodzi. Z moich obserwacji wynika, że niektóre gatunki ryb mają swoje ulubione odcinki rzeki. Wnioski wyciągnąłem podczas rozmów ze swoimi kolegami wędkarzami którzy od wielu lat wędkują w tych samych miejscach. Wędkarska wiosna nad Biebrzą zaczyna się najwcześniej w drugiej połowie kwietnia. Warto wybrać się wtedy na dorodne Klenie i Jazie których warto poszukać na odcinku rzeki w okolicach wsi Rutkowszczyzna. Można tam trafić na sztuki powyżej dwóch kilogramów. Skuteczna metoda to bolonka lub feder, a przynęty to kukurydza, groch i czerwony robak.

Szczupak – to najchętniej łowiony gatunek, praktycznie można go spotkać na całej długości rzeki. Są tylko ograniczenia w porze letniej gdzie większość koryta rzeki zarasta bujna rośliność wodna. Tego problemu nie ma wczesną wiosną i jesienią. Skuteczną metodą na pięknego szczupaka jest łowienie na “żywca”, ale słyszałem też o metrowcach złowionych na spining.

Leszcz – pierwsze sztuki można już łowić w kwietniu. W maju lepiej zająć się drapieżnikami i po leszcze wrócić na poczatku czerwca. Duże stada tego gatunku można spotkać w okolicach wsi Dębowo i Dolistowo ale największe sztuki powyżej dwóch kilogramów łowiłem w okolicach miejscowości Chyliny blisko ujścia do Narwi. Dobra metoda to tyczka i feder. Przynęty: kukurydza i biały robak. Co do zanęt to ryba nie jest wybredna. Ważne jest jej dobre dociążenie i odpowiednie położenie na dnie.

Płoć i Krąp. O tych rybach nie ma co się rozpisywać można je spotkać na całej długosci rzeki i łowić na wszystkie dozwolone metody i przynęty. Tych ryb jest pod dostatkiem, a więc coś dla wszyskich tych którzy obawiają się dużych uciągów i małej znajomości tej rzeki. Bez brania i ryby na pewno nie wrócicie.

Warto też wspomnieć o dużych okazach suma i węgorza, ale gdzie i na co to już trzeba zapytać wytrawnych łowców ale od nich nie dowiesz się za dużo. Słyszałem o dużych sztukach i długich holach w okolicy śluzy w Dębowie. Zima należy do starorzeczy. Okoń to główny gość tych miejsc. Łowimy go głównie spod lodu. Skuteczna metoda to szarpak i mormyszka.

Myślę, że rzekę Biebrza należy zaliczyć do rybniejszych rzek naszego okręgu, ale trzeba ją jednak dobrze poznać żeby łowić w niej ładną rybę.

Polecam i życzę sukcesów

Fot. Zbigniew Pieczko

Autor wpisu: Dariusz Dziemianowicz