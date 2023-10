Pożegnanie wakacji

3 września 2023 roku na zbiorniku „Zarzeczany” w Gródku odbyły się towarzyskie spławikowe zawody dzieci i młodzieży Koła PZW „Okoń” w Białymstoku – „Młode Okonie żegnają wakacje”.

Startowali członkowie – uczestnicy naszego Koła, podzieleni na trzy kategorie wiekowe:

*do lat 10,

*od lat 11 do 13,

*od lat 14 do 16.

W tegorocznych (cyklicznych już) zawodach startowało 25 zawodników. Tura zawodów trwała 3 godziny. Pogoda dopisała. Nie było zbyt gorąco, wiał słaby wiatr. Zanim rozpoczęliśmy zawody wszyscy ich uczestnicy odśpiewali gromkie „Sto lat” najmłodszej zawodniczce – Wiktorii Brańskiej, która w tym dniu obchodziła urodziny.

O godzinie 9:30 młodzi „Okoniowcy” rozpoczęli zawody. Obok zawodnika na stanowisku był obecny pełnoletni opiekun. Ryba dopisała. Zawodnicy łowili płotki, wzdręgi, krąpie i ukleje. Łowiono także dużo niewymiarowych okoni, które z powrotem zostały wypuszczane do łowiska.

Po zakończonych zawodach wszyscy zgromadzili się obok sekretariatu zawodów. Sędzia główny zawodów – Prezes Koła zaprosił bowiem wszystkich ich uczestników na pieczenie smakowitych kiełbasek. Ten czas przeznaczony był komisji, która według kart startowych ustaliła kolejność zajętych przez zawodników miejsc. Pięciu zawodników nie złowiło żadnej ryby.

Nadszedł czas na ogłoszenie oficjalnych wyników i nagradzanie zwycięzców. Wszystkim zawodnikom przygotowane zostały upominki z zawodów, dzięki hojności sponsorów którymi byli:

*Firma „Aida” Sp. z o.o. z Białegostoku

*Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Elemencik” z Białegostoku

*Pan Piotr Kraśnicki – wielki przyjaciel naszego Koła z Białegostoku

*Pan Marek Prokop – właściciel sklepu „Sum” z Białegostoku

*Zarząd firmy „Nibe-Biawar” z Białegostoku

*Sklep spożywczy „Top Market” z Krypna Kościelnego

*Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Zarząd Regionalny z Białegostoku

*Towarzystwo Przyjaciół Sokola

*Pani Agnieszka Zalewska – salon piłkarski „Soccer” z Białegostoku

*Zarząd Koła PZW „Okoń” z Białegostoku

Zawodnicy mieli prawo wyboru nagród, w zależności jakie miejsca zajęli.

Nagradzaliśmy pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach wiekowych pamiątkowymi pucharami, dyplomami i nagrodami. Nagrodziliśmy także zawodnika, który tego dnia złowił największą rybą zawodów pamiątkowym pucharem, dyplomem, medalem oraz upominkiem od Prezesa Koła. Ogromną tubę z cukierkami, dużego misia przytulankę, oraz pamiątkowy puchar i medal otrzymała najmłodsza zawodniczka – 3 letnia Wiktoria Brańska. Tubę ufundował Pan Marek Prokop, a specjalną nagrodę Prezes Koła.

Ale to nie był jeszcze koniec naszych zawodów. Oto bowiem Panie Ewa Bukanowska i Alina Gościk wniosły wspaniały tort. Każdy z zawodników otrzymał porządną porcję. Tort smakował wyśmienicie.

Na tym zawody zostały zakończone. Prezes podziękował wszystkim uczestnikom i życzył szczęśliwego powrotu do domów.

Oficjalne wyniki zawodów:

*kategoria wiekowa do lat 10

I miejsce – Brańska Wiktoria – 1.160pkt.

II miejsce – Buśko Bartosz – 840pkt.

III miejsce – Wołkowski Dorian – 490pkt.

*kategoria wiekowa od lat 11 do 13

I miejsce – Mackiewicz Krzysztof – 830pkt.

II miejsce – Szumska lena – 665pkt.

III miejsce – Puchalski Krystian – 660pkt.

*kategoria wiekowa od lat 14 do 16

I miejsce – Aleksiejczuk Daniel – 270pkt.

*kategoria „Największa ryba” – Wołkowski Dorian wzdręga – 205pkt.

*kategoria „Najmłodszy zawodnik” – Wiktoria Brańska lat 3