Uwaga! Zawody wędkarskie.

OGŁOSZENIE !!!

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „Okoń” w Białymstoku zaprasza „seniorów” Koła na zawody wędkarskie:

„PAMIĘCI MIRKA ŁOPATY I CZARKA MAJERSKIEGO”

które odbędą się dnia 19 SIERPNIA 2023 roku, na łowisku specjalnym „Bachury”.

Kilka informacji o zawodach:

1). Zawody spławikowe, tura zawodów trwać będzie CZTERY godziny, obowiązuje jedna wędka.

2). Zawody zostaną rozegrane w wariancie „żywa ryba”

3). Przy zapisie obowiązuje wpłacenie wadium zwrotnego od każdego zawodnika w wysokości 50,00zł. Zawodnikom, którzy nie stawią się na zawody, wadium nie będzie zwracane !!!

4). Zapisy na zawody prowadzone są w sklepie wędkarskim „Sum” każdego dnia tygodnia, w godzinach pracy sklepu, do dnia 5 SIERPNIA 2023 roku. W INNEJ FORMIE ZAPISÓW NA ZAWODY NIE MA !!!

5). Wstęp na łowisko pokrywa Koło.

6). Dojazd na zawody we własnym zakresie. ZBIÓRKA NA ŁOWISKU DO GODZINY 8:00

7). Więcej informacji na temat zawodów można uzyskać u Prezesa Koła, kolegi Andrzeja Białous: telefon kontaktowy 668 39 53 45

8). Po zawodach organizator zaprasza wszystkich uczestników na wspólny poczęstunek.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!