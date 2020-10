Takie graffiti zachwyci nie tylko wędkarzy.

Na budynkach w przestrzeni publicznej Szczecina właśnie pojawiło się osobliwe graffiti. Są to prace bliżej nieznanych autorów. Takiej właśnie ulicznej sztuki oby było jak najwięcej. Skoro już ktoś maluje, to niech to robi właśnie w ten sposób, ponieważ taki poziom wykonania prac zapiera dech w piersiach i cieszy oczy zapewne każdego wędkarza.

Osoby tworzące graffiti dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa to „domorośli twórcy” pokracznych mazideł i paskudnych esów floresów zdobiących każda wolną przestrzeń na murach i ścianach. W rezultacie ustawicznie są przeganiani (i słusznie) przez różnorakie służby porządkowe i przez administratorów budynków. Druga grupa to są prawdziwi artyści. Ludzie o ogromnym zmyśle plastycznym, których dzieła powodują, że nie sposób oderwać od ich wzroku.

Tak na marginesie na te muralowe rybki jak ulał pasują Osobliwe przynęty.

Źródło: Twitter