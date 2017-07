Od ponad 20-u lat łowię pstrągi, a moimi ulubionymi rzekami są: Łosośna, Płoska, Czarna, Supraśl, i wszystkie inne otaczające nasze miasto ” pstrągówki”. Znam je prawie na pamięć. Rzeki pstrągowe obok Łomży dopiero poznaję. Należą one do GOSPODARSTWA RYBACKIEGO ŁOMŻA (GRŁ)- czyli P. Mirosława Goduli. Znalazłem wolne popołudnie i wybrałem się 28 kwietnia br.nad Łojewek (dopływ Narwi). Wpierw ruszyłem na górny odcinek rzeki, ale tam czepiały się rybki do ok. 15-u cm, a i woda okazała się zbyt niska, więc przeskoczyłem na niższy odcinek, w ok. Bronowa.

Rzeka tam niemal ociera się o gospodarstwa wiejskie, a w cieku i obok niego można było zobaczyć takie właśnie śmieciowisko.Wędrówka z wędką wzdłuż całej wsi przypominała raczej wędrówkę po wysypisku śmieci: kalosze, buty, szmaty, plątaniny sznurków, opony do traktorów chyba nawet widziałem lodówkę- można by powiedzieć HIPERMARKET! Oczywiście otoczone to wszystko jest drutem kolczastym, który wydaje się jakby wrósł się we drzewa.

Pan Godula, jako gospodarz tej wody żąda 16-u zł za dzienne łowienie w tak „atrakcyjnej” wodzie. Na Jego miejscu bym się wstydził. Na szczęście nie cała rzeka została tak skrzywdzona, ale dzierżawca chyba za nią odpowiada i powinien łapać nie tylko kłusoli, ale i brudzących. Jak wspomniałem na początku tekstu łowię pstrągi już jakiś czas na „białostockich” rzeczkach, ale takiej sytuacji nigdy nie widziałem! Nawet się zastanawiałem wypuszczając pstrągi z powrotem do Łojewka- gdzie ja je wypuszczam? Nie narzekam na brak ryb a wręcz się dziwiłem, że mogą one tam żyć, a GRŁ dumnie określa tę rzekę jako GÓRSKĄ?! WSTYD!

Szybko minął mi dobry nastrój z wyprawy na pstrąga, który zawsze mi towarzyszy na rybach, bo przecież spacer z wędką nie musi kończyć się łowieniem, ale i okazją do przyjemnego bycia z naturą.

Fot. i tekst : Tomasz Bogdan Rynkowski

Autor wpisu: Dariusz Dziemianowicz