PUCHAR OKONIA – 12.08.2017

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „OKOŃ” w Białymstoku, zaprasza wędkarzy na XI Okręgowe Towarzyskie Zawody Wędkarskie:

„PUCHAR OKONIA”

które odbędą się w miejscowości GÓRA na rzece NAREW, dnia 12 sierpnia 2017roku.

Informacje o zawodach:

*Metody połowu: spławik, grunt, spinning, mucha, żywiec

*Zawody rozgrywane będą wg.Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW

*Do końcowej klasyfikacji nie zalicza się następujących gatunków ryb: ukleja, jazgarz, kiełb. Mogą one służyć zawodnikowi jako żywiec

*Tura zawodów trwa CZTERY godziny

*Dojazd na miejsce zawodów – we własnym zakresie

*Udział w zawodach jest BEZPŁATNY

*Zbiórka zawodników i potwierdzenie startu w zawodach – jaz w miejscowości GÓRA, o godzinie 5:30

*Zapisy na zawody przyjmuje Prezes Koła, kolega Andrzej Białous telefonicznie, przez cały tydzień – 668 39 53 45, do dnia 5 SIERPNIA 2017roku

W innej formie zapisów na zawody NIE MA!!!

Organizator nagradza:

*I miejsce – pamiątkowy puchar główny + dyplom + bon upominkowy

*II i III miejsce – pamiątkowe puchary+ dyplomy + bony upominkowe

*Pamiątkowe puchary + dyplomy za złowienie „największych ryb” w gatunkach: płoć, okoń, leszcz, szczupak, krąp

Po zakończonych zawodach organizator zaprasza na poczęstunek!

Zarząd Koła PZW „OKOŃ” zaprasza serdecznie wędkarzy na start w zawodach i życzy wspaniałych wyników i okazów!!!