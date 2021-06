Rusza „Mały Puchar Okonia”.

OGŁOSZENIE !

Prezes Koła P.Z.W „OKOŃ” z Białegostoku przyjmuje zapisy na

SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE „MAŁY PUCHAR OKONIA”

które odbędą się dnia 27 czerwca 2021 roku (niedziela), na zalewie w Turośni Kościelnej.

Zapisy na zawody – telefon 668 39 5345 (codziennie) do dnia 14 czerwca 2021 roku włącznie. W innej formie zapisów nie ma!

Zawodnicy startują w dwóch kategoriach wiekowych:

*kategoria wiekowa do lat 11

*kategoria wiekowa od 12 do 16 lat

Organizator nagradza zawodników w sposób następujący:

1). pamiątkowy puchar i dyplom – I. trzech pierwszych zawodników w kategoriach, II. najmłodszy zawodnik, III. największa ryba zawodów

2). wszyscy zawodnicy otrzymują upominki wędkarskie.

Zawody zostaną rozegrane wg Zasad wędkowania Okręgu PZW w Białymstoku, a tura zawodów trwać będzie 4 godziny.

Po zakończonych zawodach przewidziany jest poczęstunek.

Charakterystyka łowiska:

1). średnia głębokość 1-2m

2). brzegi bezpieczne, dostępne, porośnięte wąskim pasem trzcin

3). występujący rybostan: płoć, karp, karaś, szczupak, krąp, lin, okoń.

Dominującą rybą jest płoć.

Trasa dojazdu nad zalew : Białystok, Księżyno, Koplany, Pomygacze, Turośń Kościelna – tu dojeżdżamy do ulicy Lipowej, jedziemy do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Za budynkiem skręt w lewo do samego zalewu. Zawodnicy przyjeżdżają na swój koszt! Zbiórka nad zalewem do godziny 8:00!!!

Regulamin rozgrywania zawodów podczas aktualnie obowiązujących przepisów związanych z pandemią SARS-Co V-2:

1). Każdemu zawodnikowi musi obowiązkowo towarzyszyć jeden, pełnoletni opiekun

2). Kolejność zapisów na zawody odpowiada przydzieleniu numeru stanowiska zawodnika : nr1 na liście = nr1 stanowiska

3). Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek złożenia deklaracji, że nie są w trakcie leczenia, kwarantanny, nie mieli kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem w okresie 14 dni i nie mają objawów zakażenia – pod rygorem odmowy przez organizatora wstępu na teren zawodów!

4). Podczas zawodów wszystkich jego uczestników obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających nos i usta

5). Obowiązuje zasada utrzymania między uczestnikami odległości min. 1,5 metra

6). Podczas ważenia ryb uczestniczą jedynie: zawodnik (lub jego przedstawiciel), oraz komisja sędziowska (max. dwóch sędziów)

7). Do ceremonii nagradzania zwycięzców pozostają jedynie zawodnicy którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w swoich kategoriach

8). Paragraf 26 Rozporządzenia zezwala na zgromadzenia max. do pięciu osób

9). Podczas zawodów zawodnicy łowią bez maseczek

Zarząd Koła PZW „Okoń” – jako organizator zaprasza serdecznie młodych wędkarzy do udziału w zawodach !!!