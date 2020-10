Jesień to czas gdy ruszają odłowy stawów Okręgu PZW w Białymstoku. Dziś pracownicy okręgu odławiali tzw. „lipcówkę” na jednym ze swoich stawów hodowlanych pod Supraślem. Aby przeprowadzić dokładny odłów i aby nie zmarnowała się żadna rybka, woda ze stawu została odpowiednio spuszczona. Odławiano karpia i jazia, które jako narybek trafiły do stawu w lipcu bieżącego roku. Przyrosty rybek według ichtiologa okręgu są zadowalające, a kondycja ryb wręcz wyśmienita. Podrośnięte jazie trafią szybko do wód białostockiego okręgu w ramach corocznych jesiennych zarybień, natomiast karpiki przezimują w specjalnym stawie tzw. „zimochowie”.

Należy dodać, że białostocki Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego na kilkunastu stawach prowadzi stałą i efektywną produkcję i hodowlę materiału zarybieniowego. Dochodzą do tego jeszcze dwa ośrodki hodowlano-zarybieniowe w Supraślu i w Bachurach. Łączna produkcja i chów ryb zabezpiecza warunki zarybieniowe wynikające z umów ze Skarbem Państwa. Jest to ponad siedemdziesiąt procent całej wartości zarybienia. Oprócz wspomnianego karpia i jazia w stawach i ośrodkach okręgu z pewnością spotkamy m.in. takie gatunki ryb jak: lin, szczupak, sandacz, miętus, kleń, brzana, sum, karaś, płoć, boleń, lipień i pstrąg. Okręg rozmnaża również sieję na potrzeby jezior użytkowanych przez okręg: jeziora Szelment Wielki oraz jeziora Pomorze. Na potrzeby zarybień używane są dwa nowe samochody dostawcze oraz samochód ciężarowy z zamontowanymi specjalnymi zbiornikami do przewozu ryb.

Przy okazji odłowów nasuwa się maleńkie spostrzeżenie. Mianowicie obserwując ciężką pracę pracowników okręgu prowadzących odłowy stawów i niejako wbrew wszystkim malkontentom którzy twierdzą, że pracownicy w PZW to zbędny, niepotrzebny balast, można śmiało stwierdzić, że konia z rzędem przyznamy każdemu kto chciałby wykonywać tak ciężką i tak mokrą pracę jak ta na zdjęciu – wyłącznie jako społecznik.