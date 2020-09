Na ryby do Dobrzyniewa? Dajcie sobie spokój.

Jeśli mieszkacie w okolicach Białegostoku i zamierzaliście wyskoczyć na „szybkie ryby” nad Supraślankę, to dobrze się zastanówcie nad wyborem miejsca. Istnieją odcinki tej pięknej rzeki na których łowienie ryb jest wręcz niemożliwe. Tak dzieje się w okolicach Dobrzyniewa Fabrycznego. Rzeka w tym miejscu właściwie „stoi”, a bogaty kożuch różnorakiej roślinności od dna aż po powierzchnię rozpanoszył się po całym korycie.

Smutny to widok, ponieważ jeszcze jakiś czas temu były tam wspaniałe miejscówki na spotkanie z kleniem czy ładną płocią. W poszukiwaniu ryb najlepiej się udać w górę rzeki od tego miejsca np. do Osowicz czy Jurowiec. W Dobrzyniewie Fabrycznym na Supraśli króluje wodna roślinność która szczelnie broni wędkarzowi jakiegokolwiek dostępu do uprawiania najpiękniejszego hobby na świecie.