Młode „Okonie” żegnają wakacje. Pod właśnie takim tytułem Zarząd Koła „Okoń” Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku organizuje zawody skierowane do członków uczestników koła. Zawody odbędą się w Gródku na malowniczym zalewie Zarzeczany w dniu 12 września 2021 roku. Bliższe szczegóły poniżej w komunikacie Zarządu Koła.

OGŁOSZENIE

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „OKOŃ” w Białymstoku jest organizatorem:

SPŁAWIKOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH skierowanych do dzieci i młodzieży Koła:

„MŁODE OKONIE ŻEGNAJĄ WAKACJE”

Miejsce i data zmagań młodych zawodników

zalew ZARZECZANY w miejscowości GRÓDEK,

dnia 12 WRZEŚNIA 2021 roku

Kilka informacji o zawodach:

1). Prawo startu w zawodach mają jedynie członkowie – uczestnicy Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „Okoń” w Białymstoku, którzy mają aktualnie wniesioną składką na rok 2021, (do wglądu organizatora)

2). Zawodnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe:

*do lat 10

*od lat 11 do lat 16

3). Zawody spławikowe, trzygodzinna tura, połów na jedną wędkę

4). Zawodnikowi bezwzględnie towarzyszyć musi pełnoletni opiekun, ponieważ w przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie dopuszczony do zawodów!!!

5). Zawodnik zobowiązany jest do posiadania ze sobą siatki do przetrzymania złowionych w czasie zawodów ryb oraz podbierak i przyrząd do wypinania haczyków.



6). Dojazd na miejsce zawodów we własnym zakresie

7). Po zawodach organizator zaprasza wszystkich uczestników na poczęstunek

Zapisy na zawody przyjmuje Prezes Koła, kolega Andrzej Białous

telefon 668 39 53 45,

do dnia 1 WRZEŚNIA 2021 roku WŁĄCZNIE.

W innej formie zapisy nie będą prowadzone!!!

Organizator nagradza zawodników następująco:

1). Zdobywcy trzech pierwszych zawodników w kategoriach otrzymają pamiątkowe dyplomy i puchary

2). Łowca „Największej ryby zawodów” otrzyma pamiątkowy dyplom, puchar oraz upominek rzeczowy

3). „Najmłodszy zawodnik” otrzyma pamiątkowy dyplom, puchar oraz upominek rzeczowy

4). Wszyscy zawodnicy otrzymają upominki rzeczowe

Zarząd Koła serdecznie zaprasza młodych wędkarzy „Okonia”

do udziału w zawodach!!!