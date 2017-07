Uwaga spinningiści Koła PZW ,,OKOŃ” w Białymstoku

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego ,,Okoń” w Białymstoku zaprasza miłośników wędkarstwa spinningowego na: VIII SPINNINGOWE MISTRZOSTWA KOŁA które odbędą się dnia 11 października 2015roku w Supraślu.

Kilka informacji o mistrzostwach:

1).w mistrzostwach biorą udział wyłącznie członkowie Koła PZW ,,Okoń” z Białegostoku

2).w zawodach mogą brać wyłącznie wędkarze – zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia

3).obowiązują opłaty na wędkowanie na rok 2015

4).ustala się wymiar ochronny dla OKONIA od 18 centymetrów

5).zawody rozgrywane zostaną w wariancie ,,żywa ryba”

6).na zawodach obowiązują zasady Regulaminu Połowu Ryb PZW i Regulamin Organizacji Zawodów Spinningowych PZW

7).tura zawodów trwa 5 godzin

8).dojazd na miejsce zawodów – we własnym zakresie

9).przyjazd zawodników na miejsce zawodów – do godziny 7:00

10).zbiórka zawodników o godzinie 7:00 nad zalewem ZAJMA w Supraślu

11).nie pobiera się żadnych opłat startowych

12).zawodnicy będą łowić zarówno na zalewie ZAJMA, jak i też na rzece Supraśl

13).organizator nagradza zawodników w sposób następujący:

*nagrody honorowe w postaci pamiątkowych pucharów i dyplomów dla trzech pierwszych zawodników. Nadanie tytułów MISTRZÓW KOŁA

*pamiątkowa statuetka za złowienie ,,największej ryby mistrzostw”

14).zapisy tylko w formie telefonicznej przyjmuje Prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego ,,Okoń” w Białymstoku kolega Andrzej Białus do dnia 3 października 2015roku. Numer telefonu – 668 39 53 45. Zapisów na miejscu zawodów NIE PROWADZI SIĘ !!!

15).po zakończonych zawodach organizator zaprasza wszystkich uczestników na poczęstunek

Autor wpisu: Dariusz Dziemianowicz