TERMINARZ zawodów wędkarskich Koła P.Z.W „Okoń” w Białymstoku na rok 2018

UWAGA!

1). Wszystkie zawody zostaną zorganizowane dla CO NAJMNIEJ 15 uczestników.

2). Zapisy na zawody przyjmowane będą przez Prezesa Koła drogą telefoniczną – 668 39 53 45.

Listę startową zamykamy na dwa tygodnie przed rozegraniem zawodów. W innej formie zapisów na zawody NIE MA!

Propozycje Prezesa Koła odnośnie OTWARTYCH zawodów spławikowych rangi okręgowej, dla dzieci i młodzieży naszego Koła:

1.Zawody dzieci i młodzieży do lat 16 – 2 czerwiec – łowisko Nadawki – organizator: Koło PZW w Wasilkowie

2.Zawody dzieci i młodzieży do lat 18 – 3 czerwiec – zalew w Koplanach – organizator: Koło PZW Miejskie i „Okoń”

3.”Puchar Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej” – 10 czerwiec – zalew w Gródku – organizator: Komisja Młodzieżowa Białystok

4.Zawody dzieci i młodzieży do lat 16 – 1 lipiec– łowisko „Bachury” – organizator: Koło PZW w Hajnówce

5.”Powitanie wakacji” do lat 14 – 8 lipiec – łowisko „Bachury” – organizator: Komisja Młodzieżowa Białystok

6.”Mały Puchar Sazana” do lat 18 – 26 sierpień – łowisko „Bachury” – organizator: Koło PZW „Sazan” Białystok

7.”Pożegnanie wakacji” do lat 14 – 2 wrzesień – łowisko „Bachury” – organizator: Komisja Młodzieżowa Białystok

Na wszelkie pytania odnośnie udziału młodzieży naszego Koła w przedstawionych propozycjach zawodów kierujemy bezpośrednio do Prezesa Koła – telefon 668 39 53 45 .