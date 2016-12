Puchar Burmistrza Miasta Siemiatycze – zawody które na długo zostaną w pamięci

W miniony weekend 9-10 lipca na dużym zalewie w Siemiatyczach odbyły się zawody wędkarskie o „Puchar Burmistrza Miasta Siemiatycze”. Organizatorem zawodów było miasto Siemiatycze przy wsparciu Koła PZW w Siemiatyczach. Zawody miały charakter typowo towarzyski i integracyjny. Na starcie stanęło 36 wędkarzy z Siemiatycz, Drohiczyna i Białegostoku. Po uroczystym otwarciu organizatorzy przygotowali zawodnikom małą niespodziankę w formie testu edukacyjnego pt. „Jak to ryba” Zawodnicy zaczęli łowić w sobotę o 17-tej, a skończyli o 9-tej w niedzielę. Łowiono „na grunt” i „na spławik”. Stosowano też feeder i obecnie bardzo modną i skuteczną „metodę”. Wśród łowionych ryb dominowały leszcze i płotki, trafił się nawet węgorz, który z uwagi na okres ochronny został natychmiast wypuszczony do wody. Kilku zawodników miało na swoich zestawach „duże sztuki” , ale nikomu z nich nie udało się wyholować zahaczonej zdobyczy.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wśród zawodników znajdował się inicjator zawodów Pan Piotr Siniakowicz Burmistrz Miasta Siemiatycze, który dzielnie walczył i ostatecznie został sklasyfikowany na czternastym miejscu.

W niedzielę o godz. 10-tej nastąpiło uroczyste podsumowanie zawodów. Nagrody najlepszym zawodnikom (a było co wręczać bo dzięki sponsorom ufundowano aż 25 nagród) wręczali Pan Burmistrz oraz zaproszeni goście z Zarządu Okręgu PZW w Białymstoku. Zawody wygrał Michał Chrzanowski z Białegostoku który złowił ponad 7,5 kg ryb. Drugie miejsce zajął Dariusz Ziemniewicz z Białegostoku, a trzecia lokata przypadła w udziale Dariuszowi Pietrzykowskiemu z Siemiatycz.

To tyle jeśli chodzi o fakty. Jeszcze pozwolę sobie na malutką konkluzję.

Jak czytamy z komunikatu zawodów: „Celem zawodów była popularyzacja sportu wędkarskiego jako aktywnej formy wypoczynku, promocja walorów turystycznych Miasta Siemiatycze z wyszczególnieniem miejskich terenów zalewów wodnych.”

Uważam, że cel został spełniony w stu procentach. Radość uczestników zawodów, nastawienie Władz Miasta i niezaprzeczalne walory miejskiego zalewu wpisały się w realizację zamierzenia w sposób absolutnie doskonały. Zawody o „Puchar Burmistrza Siemiatycz” z pewnością powinny być wzorem jak należy organizować towarzyskie imprezy wędkarskie. Oprawa zawodów, hojność sponsorów i co za tym idzie bardzo duża pula nagród, a także ogrom pracy włożony przez organizatorów zasługują na najwyższe słowa uznania. Jest w Siemiatyczach wspaniała atmosfera do współpracy. Są ludzie którzy rozumieją nasze hobby i chcą je czynnie wspierać. I za to Im Wszystkim z całego serca dziękuję.