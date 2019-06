PROPOZYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „Okoń” w Białymstoku ma propozycję dla dzieci i młodzieży:

Zgodnie z kalendarzem imprez wędkarskich skierowanych do dzieci i młodzieży białostockiego Okręgu PZW i Koła PZW „Okoń” zapraszam młodzież wędkarską do udziału w zawodach:

1).Spławikowe Zawody Wędkarskie „MAŁY OKOŃ”

zawody skierowane tylko do członków-uczestników Koła PZW „Okoń” w Białymstoku

Zawody odbędą się dnia 16 czerwca 2019 roku na łowisku specjalnym „Bachury”

2).Spławikowe Zawody Wędkarskie „II PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI MŁODZIEŻOWEJ”

Zawody odbędą się dnia 30 czerwca 2019 roku, na zalewie „Zajma” w Supraślu.

Są to zawody otwarte, skierowane do młodych wędkarzy naszego Okręgu do lat 14-tu

Zapisy na w/w zawody przyjmuje Prezes Koła PZW „Okoń” w Białymstoku kolega Andrzej Białous codziennie, pod numerem telefonu 668 39 53 45, udzieli on szczegółowych informacji na temat zawodów.

Warunkiem odbycia się zawodów jest zapisanie się na nie powyżej 15 uczestników!!!

Zgłaszamy wędkarzy:

*na zawody „Mały Okoń” – do dnia 10 czerwca 2019 roku WŁĄCZNIE!

*a zawody „II Puchar Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej” – do dnia 21 czerwca 2019 roku WŁĄCZNIE!

W innej formie zapisów nie ma!!!

Serdecznie zapraszam młodych wędkarzy do udziału w tych zawodach!!!