„Okonie” na Bachurach

Pomimo panującej epidemii wywołanej wirusem SARS-Co V-2, Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „Okoń” w Białymstoku postanowił zorganizować planowane już dużo wcześniej Towarzyskie Spławikowe Zawody Wędkarskie „MAŁY PUCHAR OKONIA”, skierowane do swoich członków-uczestników. Zawody odbyły się dnia 11 lipca br. na łowisku specjalnym „Bachury”. Listę obecności zamknęliśmy dnia 6 lipca br. i widniały na niej nazwiska osiemnastu zawodników.

Zawodników podzieliliśmy na dwie kategorie wiekowe: do lat 10 i od lat 11 do 16.

Już przed godziną 8:00 zaczęli się zjeżdżać pierwsi zawodnicy. Niestety! Na zawody nie przyjechało pięciu zawodników. Do zawodów przystąpiło zatem trzynastu zawodników. Po dezynfekcji rąk i nałożeniu maseczek ochronnych Pani Alla Soliwoda jako opieka medyczna zmierzyła wszystkim zawodnikom i ich opiekunom temperaturę. Wszystko było w porządku. Jeszcze tylko wypełnienie oświadczeń że zawodnicy i ich opiekunowie nie są zarażeni wirusem, ani nie przebywają na kwarantannie. Mogliśmy zatem rozpocząć wędkarską zabawę.

Obsada sędziowska przedstawiała się następująco:

1). Sędzia główny – Andrzej Białous

2). Sędzia sekretarz – Robert Borowski

3). Sędziowie wagowi – Cezary Majerski i Krzysztof Cieśluk (pełnili także funkcję sędziów sektorowych).

Wszyscy ci koledzy są członkami „Okonia”.

Po krótkiej odprawie i losowaniu stanowisk na „słodko” zawodnicy i ich opiekunowie udali się na wylosowane pomosty. Po 50 minutowym przygotowaniu sędzia główny zawodów podał sygnał do rywalizacji. Tura zawodów trwała 3 godziny. Po zważeniu ryb (nie wszystkim zawodnikom udało się tego dnia złowić żadnej rybki), wszyscy uczestnicy zawodów przejechali na działkę rekreacyjną Koła „Okoń”. Po poczęstunku (własnoręcznie pieczone kiełbaski na wędkarskim ognisku) nastąpiła tak długo oczekiwana przez młodych wędkarzy uroczystość, czyli ogłoszenie oficjalnych wyników i nagradzanie. A nagród było mnóstwo – dla wszystkich zawodników, bez względu na to czy złowił rybki – czy nie. Szczęśliwców tego dnia było tylko CZTERECH!!!

Ale zanim ten moment nastąpił, sędzia główny zawodów przywitał przybyłych na zakończenie gości honorowych, w osobach:

– Pana Jerzego Łuckiego – Dyrektora Biura ZO PZW w Białymstoku

– Pana Bogusława Kowalewskiego – szefa Okręgowego Kapitanatu Sportowego ZO PZW w Białymstoku

– Pana Ireneusza Kadłubowskiego – Wiceprezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Elemencik” w Białymstoku.

Odczytał także sponsorów dzisiejszych zawodów, którymi byli:

– Pan Marek Prokop – sklep wędkarski „Sum”z Białegostoku

– Firma wędkarska „Jaxon”

– Firma wędkarska „Piskari”

– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Elemencik” z Białegostoku

– Zarząd Koła PZW „Okoń”.

OFICJALNE WYNIKI ZAWODÓW:

1. Kategoria wiekowa do lat 10 (klasyfikacja indywidualna)

I miejsce – Kacper Kulesza – 720pkt.

II miejsce – Antoni Pieśluk – 625pkt.

III miejsce – Gabriela Kulesza – 405pkt.

2. Kategoria wiekowa od 11 do 16 lat (klasyfikacja indywidualna)

I miejsce – Oskar Kraśnicki – 415 pkt.

3. Kategoria „Najmłodszy zawodnik”

Kacper Kulesza – lat 5

4. Kategoria „Najszybciej złowiona ryba w sektorach”

kategoria wiekowa do lat 6 – Gabriela Kulesza – 10 min 20 sek.

kategoria wiekowa od 11 do 16 lat – Oskar Kraśnicki – 11 min 53sek.

5. Kategoria „Największa ryba”

Kacper Kulesza – sandacz 720pkt

Wręczyliśmy zawodnikom pamiątkowe puchary, dyplomy, zanęty, oraz sprzęt i akcesoria wędkarskie.

Serdecznie dziękuję:

– zawodnikom – za sportową i uczciwą rywalizację

– opiekunom – za wzorowe przygotowanie młodych wędkarzy do zawodów

– sponsorom – za ufundowanie wspaniałych upominków

– opiece medycznej – za czuwanie nad zdrowiem zawodników i opiekunów

– gościom honorowym – za przybycie na nasze zawody

– obsadzie sędziowskiej – za uczciwe i bezstronne sędziowanie

– organizatorom zawodów – za wzorowe przygotowanie (JAK ZWYKLE!!!) zawodów.

Na koniec podkreślę, że tego dnia pogoda nam dopisała. Wiem czyja to zasługa – ale nie powiem!!!!!!

Autor: Andrzej Białous