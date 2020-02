Witam serdecznie młodych wędkarzy „Okonia”!

W miesiącu styczniu 2020 roku, na pierwszym posiedzeniu Zarządu Koła opracowywany był kalendarz imprez Koła na rok 2020. Zarząd postanowił, że w tym roku zorganizujemy coś nowego dla naszych członków-uczestników Koła. I tak zrodził się pomysł Prezesa Koła, aby powstała

SPŁAWIKOWA LIGA OKONIA.

Wszyscy zebrani doszli do wspólnego wniosku, że to dobra inicjatywa, że będzie to coś nowego. I tak oto impreza ta weszła do kalendarza imprez wędkarskich Koła na rok 2020.

Przedstawiam zatem regulamin Ligi:

1). W rozgrywkach Ligi uczestniczą wędkarze, członkowie-uczestnicy Koła PZW „Okoń” w Białymstoku, posiadający opłatę za wędkowanie na rok 2020

2). Organizatorem Ligi jest Zarząd Koła PZW „Okoń” w Białymstoku

3). Uczestnicy Ligi startują w trzech kategoriach wiekowych: do lat 12, 14 i 16. O przynależności do danej grupy wiekowej decyduje rok urodzenia wędkarza

4). Uczestnictwo w Lidze jest bezpłatne

5). Dojazd na poszczególne edycje we własnym zakresie

6). Zawody spławikowe: jedna tura, trzy godziny

7).Obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW

8). Każdemu uczestnikowi prowadzona będzie oddzielna punktacja, a zdobyte punkty uwidocznione w prowadzonych przez organizatora tabelach

9). Każdemu uczestnikowi musi obowiązkowo towarzyszyć na stanowisku pełnoletni opiekun!!!.

W przypadku jego braku dany uczestnik nie zostanie dopuszczony do startu!!!

10). Zawodnicy nęcą i łowią samodzielnie. Jedynie w najmłodszej kategorii wiekowej organizator Ligi zezwala na pomoc opiekuna w przypadku:

a). wymiany uszkodzonego zestawu

b). pomocy przy wyjęciu i „odhaczeniu”dużej ryby

11). Zapisy na poszczególne edycje przyjmuje Prezes Koła, pod numerem telefonu 66839 53 45, na tydzień przed rozegraniem edycji

12). Po rozegraniu poszczególnych edycji Ligi uczestnicy zostają nagradzani symbolicznymi statuetkami i dyplomami. Organizator zapewnia także poczęstunek

13). Uroczyste podsumowanie całości Ligi odbędzie się na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Koła, w miesiącu grudniu 2020 roku

Kalendarz:

*I edycja – 26 kwiecień 2020 rok, zalew w Wasilkowie



*II edycja – 30 maj 2020 rok, zalew w Koplanach **



*III edycja – 21 czerwiec 2020 rok, zalew w Dojlidach



*IV edycja – 30 sierpień 2020 rok, zalew w Wasilkowie.

** Odnośnie II edycji. Uczestnicy Ligi startują w ramach spławikowych zawodów wędkarskich „Koplany 2020”, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Zawody organizują Zarządy Kół „Miejskiego” i „Okonia” z Białegostoku. Dla uczestników Ligi prowadzona będzie punktacja oddzielna (zawodnicy Ligi otrzymują takie punkty jakie zdobyli na zawodach).

UWAGA!!! Zapisy na Ligę przyjmuje Prezes Koła, kolega Andrzej Białous, do dnia 1 kwietnia 2020 roku – telefon 668 39 53 45. Warunkiem organizacji Ligi jest w niej udział co najmniej 15 wędkarzy, członków-uczestników Koła.

W przypadku gdy Liga nie dojdzie do skutku, Prezes powiadomi telefonicznie zainteresowanych.

Prezes Koła zaprasza serdecznie młodych wędkarzy „Okonia” do udziału w rozgrywkach Ligi!!!

Prezes Koła PZW „Okoń” w Białymstoku – Andrzej Białous