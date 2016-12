Drohiczyn zaprasza na zawody

O zawodach w Drohiczynie pisałem już nie raz. Impreza na której warto, a wręcz trzeba być. Impreza która przyciąga znakomitych wędkarzy nie tylko z Podlasia ale także z innych rejonów naszego kraju. Towarzyski charakter zawodów, sportowa rywalizacja, przefajne nagrody oraz znakomity poczęstunek przygotowany przez organizatorów to to co wędkarskie tygryski lubią najbardziej.

Zawody odbędą się 30 lipca br, ale już dziś radzę się zapisywać, ponieważ z uwagi na charakter łowiska ograniczona będzie lista startujących.

Zaproszenie na zawody – plik pdf

Regulamin zawodów – plik pdf

Jeśli ktoś chce więcej dowiedzieć się jak to jest na tych zawodach zapraszam do lektury moich wcześniejszych wpisów

W imieniu organizatorów bardzo serdecznie zapraszam